Япония и Швеция сыграли в ничью на ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Матч закончился со счётом 1:1.

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На 56-й минуте Дайдзэн Маэда вывел японцев вперёд, после прекрасной передачи Рицу Доана, а на 62-й минуте Энтони Эланга сравнял счёт, отправив мяч в чужие ворота прекрасным ударом от правого угла штрафной.

После трёх туров группы F сборная Японии набрала пять очков и занимает второе место. Швеция с четырьмя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте находятся Нидерланды (7), на четвёртом — Тунис (0).