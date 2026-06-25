Нойер обошел Марадону по числу матчей на чемпионатах мира по футболу

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер обошел чемпиона мира - 1986, бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадону по количеству проведенных матчей на мировых первенствах.

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Нойер вышел в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа против команды Эквадора, которая стала для него 22-й на чемпионатах мира. Он вышел на чистое шестое место по этому показателю в истории турнира. Его опережают только аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итаяльнец Паоло Мальдини (23).

Нойеру 40 лет. Вратарь с 2011 года выступает за мюнхенскую "Баварию". Вместе с командой он 13 раз стал чемпионом Германии, 7 раз - победителем суперкубка страны, 6 раз - обладателем Кубка Германии, 2 раза - триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Он завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.