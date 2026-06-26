Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче заключительного тура ЧМ-2026

Завершился матч группы F чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Туниса и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Катей Гарсией (Мексика). Сборная Нидерландов одержала победу со счётом 3:1.

На третьей минуте защитник сборной Туниса Эллиес Скири срезал мяч в свои ворота. На седьмой минуте отличился нападающий нидерландцев Брайан Бробби. На 54-й минуте один мяч тунисцев отыграл нападающий Хазем Мастури. На 62-й минуте защитник Ян Паул ван Хекке забил третий мяч сборной Нидерландов.

Сборная Туниса заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Нидерланды стали первыми, заработав семь очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.