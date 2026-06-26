Клопп раскритиковал игру сборной Германии с Эквадором на ЧМ-2026
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал игру сборной Германии после её поражения от Эквадора (1:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026.
«Мы выбрали неправильные методы, сыграли в неправильный футбол против агрессивного соперника. Начиная с 12-й минуты у нас исчезла глубина в атаке, а оборонялись мы настолько низко, будто просто решили проверить, как это работает. Было слишком много вещей, которые выглядели плохо. После такого матча нет ощущения, что мы спокойно пройдём следующие раунды», — приводит слова Клоппа Diario Sport.
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После трёх туров Германия набрала шесть очков и заняла первое место в группе E.
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