Сборная Турции вырвала победу на восьмой добавленной минуте у США на ЧМ-2026
Завершился матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турцией и США. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкой сборной.
В составе турецкой сборной забитыми мячами отметились Арда Гюлер, Оркун Кёкчю и Каан Айхан.
У американцев голы записали на свой счёт Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.
Победный гол на счету Айхана, который он забил на восьмой компенсированной минуте. Турция набрала первые очки на ЧМ-2026.
После заключительного тура сборная США с шестью очками занимает первое место. Турция с тремя баллами обосновалась на последнем месте. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по четыре очка.
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