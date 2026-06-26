«Это будет трындец». Генич — о раскладах для сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026
Российский комментатор Константин Генич высказался о раскладах для сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира 2026 года, а также прокомментировал действия форварда Криштиану Роналду в моменте со вторым голом в матче с Узбекистаном (5:0).
«Когда показывали крупный план Криштиану, было понятно всем его видом, что он просто отвлекает. Роналду пяти-, да даже трёхлетней давности *** бы дал кому ударить со штрафного. Португалия, на данный момент, занимает второе место в группе, колумбийцы идут первыми. Сейчас Португалия попадает на Гану. Если Португалия будет играть с Ганой, если так всё и срастётся, это будет трындец для Португалии. То что Гана окопалась в обороне с Англией…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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