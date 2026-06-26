Луис Суарес высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026

Суарес о Месси на ЧМ-2026: «Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим. Матч против Австрии – подтверждение его силы духа»
Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026.
Форвард сборной Аргентины забил 5 голов в 2 матчах турнира.
– Ожидали ли вы от Лео Месси такой игры на чемпионате мира?
– Я тренировался с ним некоторое время, и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира.
Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим, продолжать соревноваться.
Недавний матч [против Австрии] стал еще одним подтверждением его силы духа. Он не реализовал пенальти, но потом продолжил бороться.
Представьте, если бы незабитый пенальти на него повлиял, и вся Аргентина бы развалилась – это было бы признаком слабости команды.
Но Лео показал, что может подняться, продолжать бороться – и в итоге он забил два гола, – сказал Луис Суарес.
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