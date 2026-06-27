Назван фаворит в матче ЧМ-2026 между Колумбией и Португалией

Букмекеры назвали фаворита в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Португалией и Колумбией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По мнению аналитиков, победу одержат португальцы. На них можно поставить с коэффициентом 2,02. Победа Колумбии оценивается коэффициентом 3,60. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,85.
По мнению букмекеров, матч получится результативным. На то, что команды забьют больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,77.
Игра пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня. Игра начнется в 02:30 по московскому времени. Колумбия набрала шесть очков в двух матчах и возглавляет группу K. Португальцы с 4 очками находятся на втором месте.
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