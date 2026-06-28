Алжир и Австрия сыграли вничью и вместе вышли в 1/16 финала ЧМ-2026

Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 27 июня 2026
В ночь с 27 на 28 июня в группах L, K и J прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года:
Панама — Англия — 0:2.
Хорватия — Гана — 2:1.
ДР Конго — Узбекистан — 3:1.
Колумбия — Португалия — 0:0.
Иордания — Аргентина — 1:3.
Алжир — Австрия — 3:3.
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
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