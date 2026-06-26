На ЧМ-2026 установлен рекорд по забитым голам
Чемпионат мира 2026 года, который проходит на территории Северной Америки (в США, Канаде и Мексике), уже вписал себя в историю как самый результативный турнир за все время проведения мундиалей.
На данный момент на турнире забито 177 мячей, что на пять больше предыдущего достижения, установленного в Катаре в 2022 году (172 гола).
Главной причиной обилия голов является изменение формата турнира. Это первый чемпионат мира, в котором принимают участие 48 команд вместо традиционных 32. Логика проста: увеличение количества участников привело к увеличению общего числа матчей - с 64 до 104. Больше игр - больше возможностей для взятия ворот.
Кроме того, расширение состава участников привело к тому, что в финальной стадии играют сборные с разным уровнем мастерства. Разница в классе между топ-командами и так называемыми "сборными-андердогами" часто приводит к разгромным счетам, что также способствует росту общей статистики забитых мячей.
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