Тренер «Реала»: Англия может выиграть ЧМ

Жозе Моуринью: «Англия может выиграть ЧМ, но медиа очень сильно влияют на людей. А там ведь лучшие футболисты, если не считать «Барсу», «Баварию», «Реал» и «ПСЖ»
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью считает, что лучшие футболисты мира выступают в Англии.
«Арсенал» проиграл финал Лиги чемпионов, но они сыграли в нем. «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. Лучшие футболисты находятся в Англии, если не считать «Барселону», «Баварию», «Реала» и «ПСЖ». На английскую сборную оказывается давления в медиа больше, чем на кого-либо другого. А медиа очень сильно влияют на людей – в данном случае на английских болельщиков. Ожидания. Ответственность. У них всегда были хорошие тренеры. И у них снова появился хороший тренер. Я всегда думаю, что они могут выиграть чемпионат мира», – сказал Жозе Моуринью в подкасте Beast Mode On Podcast.
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