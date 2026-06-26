$75.6385.77

Жозе Моуринью: «Англия может выиграть ЧМ, но медиа очень сильно влияют на людей. А там ведь лучшие футболисты, если не считать «Барсу», «Баварию», «Реал» и «ПСЖ»

Sports.ru

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью считает, что лучшие футболисты мира выступают в Англии.

Тренер «Реала»: Англия может выиграть ЧМ
© Sports.ru
«Арсенал» проиграл финал Лиги чемпионов, но они сыграли в нем. «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. Лучшие футболисты находятся в Англии, если не считать «Барселону», «Баварию», «Реала» и «ПСЖ». На английскую сборную оказывается давления в медиа больше, чем на кого-либо другого. А медиа очень сильно влияют на людей – в данном случае на английских болельщиков. Ожидания. Ответственность. У них всегда были хорошие тренеры. И у них снова появился хороший тренер. Я всегда думаю, что они могут выиграть чемпионат мира», – сказал Жозе Моуринью в подкасте Beast Mode On Podcast.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
1
Спортс: главные новости
Главное сейчас