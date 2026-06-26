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Тренер Египта об акции ЛГБТ* на матче с Ираном: «Мы думаем о футболе. Подчеркиваем важность уважения, правил, которым должны следовать все»

Sports.ru

Главный тренер сборной Египта Хессем Хассан высказался касательно статуса матча ЧМ-2026 против команды Ирана.

Тренер сборной Египта высказался об акции ЛГБТ* на матче с Ираном
© Global Look Press

Игра пройдет в Сиэтле и будет посвящена ЛГБТ* под названием «Матч гордости».

ЧМ-2026
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Иран ранее попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе».

«ФИФА занимается организационной стороной вопроса. У нас есть Федерация футбола Египта, которая занимается этими вопросами и управляет ими. Мы же думаем о футболе и игре на поле. Мы вновь подчеркиваем важность уважения и честной игры как правил, которые должны соблюдаться всеми, а также всех рекомендаций, выдвинутых ФИФА», – заявил Хессем Хассан.

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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