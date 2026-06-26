Тренер сборной Египта высказался об акции ЛГБТ* на матче с Ираном

Главный тренер сборной Египта Хессем Хассан высказался касательно статуса матча ЧМ-2026 против команды Ирана.

Игра пройдет в Сиэтле и будет посвящена ЛГБТ* под названием «Матч гордости».

Иран ранее попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе».

«ФИФА занимается организационной стороной вопроса. У нас есть Федерация футбола Египта, которая занимается этими вопросами и управляет ими. Мы же думаем о футболе и игре на поле. Мы вновь подчеркиваем важность уважения и честной игры как правил, которые должны соблюдаться всеми, а также всех рекомендаций, выдвинутых ФИФА», – заявил Хессем Хассан.

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.