Как работает главный магазин ЧМ-2026

Показываем изнутри, что и сколько стоит. Григорий Телингатер — из Нью-Йорка.

«Матчевые шарфы находятся дальше. Значки продаются только на кассе. Они не будут доступны весь день, набирайте скорее. Такого вы больше не найдёте нигде», – сотрудник фан-шопа крайне эмоционально приветствовал посетителей. На часах было лишь 12:57. Магазин с официальным мерчем должен начать работу в 13:00, но по факту открылся на несколько минут раньше. И моментально заполнился, хотя до игры Эквадор – Германия оставалось ещё три часа.

Достаточно быстро стало понятно, что в магазине работа поставлена на поток. Иначе он просто не справился бы. Если на матч приходит 80 тысяч человек, то даже небольшой процент – это всё равно много. Поэтому сотрудники магазина не просто ждут, когда к ним обратятся, а активно направляют людей. В магазине не только разделены вход и выход (это само собой), но и предусмотрен отдельный проход для тех, кто ничего не покупает. Так возникает меньше человеческих пробок. Хотя совсем их избежать не удаётся – в очереди к кассе в какой-то момент стоит порядка 100 человек.

Разнообразие продукции в целом понравилось. Мячи, шарфы, брелоки, игрушки, магнитики, кепки, значки, сумки и множество футболок. Единственное – оригинальная форма есть лишь двух команд – США и Германии, а вот формы сборной Эквадора не нашлось. Зато было несколько обычных жёлтых футболок с названием этой страны. Плюс несколько простых – с отсылкой к США и футболу.

Как и прогнозировал сотрудник на входе, матчевые шарфы с указанием обеих стран оказались разобраны за первые 45-50 минут. Остались только отдельно немецкие и отдельно эквадорские шарфы. Самое удивительное, что стоили они по-разному. Немецкие – $ 63, а эквадорские (как и матчевые) – $ 45. Почему так – не совсем понятно. Тем более в плане дизайна ничего особо не поменялось – лишь цвета и одно слово (собственно название страны): We are Germany вместо We are Ecuador. Видимо, расчёт на то, что немецкая аудитория более платёжеспособна. Хотя тут скорее стоило учитывать, что арена заполнилась преимущественно фанатами Эквадора. И понятно, какие шарфы пользовались большей популярностью.

Цены порадовали меньше, чем разнообразие.

Магнитик – $ 10;

значок – $ 13;

брелок – $ 25;

кепка – $ 45;

футболка – $ 55.

С другой стороны, если очередь в кассы настолько внушительная – значит, стоимость обоснованная. И, кстати, пока внутри магазина в пиковый момент около сотни человек стояли в кассы, на улице ещё столько же людей ожидали в очереди, просто чтобы зайти в магазин. Для этого у входа установили специальный лабиринт, чтобы впускать людей в фан-шоп пропорционально числу выходящих.

Лишь когда до игры осталось 10 минут, посетители ушли на трибуны. И то не все. В магазине до последнего оставались болельщики, выбиравшие себе мерч. Удобно, что внутри фан-шопа был телевизор, чтобы поглядывать за матчем. А ещё выяснилось, что это далеко не единственная точка продажи атрибутики на стадионе. Просто самая большая. Раскладки поменьше нашлись в других частях арены. Там те же ассортимент и цены, просто чуть меньше очереди.

Ну а главный фан-шоп, как выяснилось, работал ещё два часа после окончания игры. Прошло лишь несколько минут после финального свистка, и магазин снова заполнился. При этом сохранив почти весь ассортимент. Хороший пример того, как можно реализовывать мерч при огромном спросе. Тут, конечно, можно сказать, что ничего сверхъестественного организаторы не предложили. И это действительно так. Однако в сравнении с финалами Лиги чемпионов, где практически всё сметают уже за час до игры, этот опыт понравился больше.