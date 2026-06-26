Как сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Германии впервые с победного для себя мундиаля 2014 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. И это само по себе уже событие. Коллектив Юлиана Нагельсмана завершил групповой этап на первом месте в группе E, набрав 6 очков и забив 10 мячей. Это лучший показатель атаки среди всех команд на данный момент (наравне с нидерландцами). Такая статистика невольно заставляет посмотреть на немецкую сборную с особым трепетом.

Не стоит называть выход из группы безоговорочным успехом подопечных Нагельсмана: по статусу и традициям бундестим должна уверенно проходить в поздние стадии плей-офф и бороться за трофей. Тем не менее частично скепсис в свой адрес германцы сумели разбить, доказав, что способны побеждать, создавать моменты и вытаскивать матчи даже в непростых ситуациях. Теперь за сборной Германии будет особенно интересно наблюдать, ведь именно в матчах на вылет раскрывается истинный характер команды.

Ундав душит соперников

По ходу группового этапа в составе сборной Германии можно выделить сразу несколько важных игроков, каждый из которых внес свой вклад в общий результат. Флориан Вирц стал настоящим мозгом команды: его видение поля и точные передачи создавали моменты для партнеров, а два ассиста за три матча - лишь сухая статистика, не отражающая всей пользы, которую он принес коллективу. Кай Хаверц проявил себя как универсальный форвард, особенно запомнился его вклад в разгром сборной Кюрасао (7:1), когда он демонстрировал не только голевое чутье, но и умение помогать конструировать атаки.

Но главным открытием не только германской сборной, но и, пожалуй, всего турнира неожиданно стал Дениз Ундав. Роль джокера для него является не просто ярлыком, а реальной обязанностью, четко встроенной в тактику Нагельсмана. Тренер использовал Ундава либо с целью освежить атаку, либо как экстренную опцию, выпуская на поле, когда в первом тайме что-то не клеилось. Наставник рассчитывал, что форвард резко изменит ход матча. И Ундав оправдывал эти ожидания. Он добавлял атаке динамики, привносил конкретику в штрафной и создавал моменты там, где игра немцев начинала буксовать.

За первые два матча (против сборных Кюрасао и Кот-д"Ивуара) Ундав набрал 5 результативных баллов - 3 гола и 2 две передачи. В среднем он совершал одно голевое действие каждые 11 минут после выхода на замену - показатель, который говорит сам за себя. Правда, в матче с эквадорцами выход Ундава не принес желаемого эффекта, и именно это обнажило одну из главных проблем сборной Германии.

Чего не хватает для статуса главного фаворита

За яркой статистикой Ундава скрывается тревожная закономерность: без него сборная Германии выглядела значительно слабее. Когда его не было на поле, игра коллектива становилась прямолинейной, предсказуемой и порой безынициативной. Эта зависимость от одного игрока - серьезный повод для беспокойства, особенно с учетом того, что сейчас о силе Ундава соперники уже прекрасно знают, а значит, трюк с заменой может больше не сработать. В матчах на вылет нет права на ошибку, а Нагельсману предстоит трудный выбор: если Ундав не выйдет в стартовом составе, сборная рискует не забить ни одного мяча. Если же он появится с первых минут, оппонент будет строить свою игру с учетом его присутствия, перекрывая ему зоны и лишая пространства.

Еще одной уязвимостью германской команды является игра в обороне. За четырьмя пропущенными мячами скрывается тревожная картина - защита бундестим выглядела слабой именно в ключевые моменты, что стало одной из главных причин поражения от сборной Эквадора. В каждой игре группового этапа немцы хоть раз да пропускали, а в отдельных эпизодах вопросы возникали даже к Мануэлю Нойеру, который, несмотря на свой огромный опыт, редко спасал команду. Его вызов в сборную по-прежнему вызывает споры среди экспертов и болельщиков.

Наконец, стоит отметить еще одну возможную проблему - недостаток мотивации, который особенно ярко проявился в матче со все той же командой Эквадора - когда турнирная задача была решена, бундестим словно потеряла концентрацию и позволила сопернику добиться сенсационного результата.

Соперник сборной Германии по 1/16 финала пока не определен, но эта встреча точно станет настоящей проверкой для подопечных Юлиана Нагельсмана. Учитывая, что германцы уже продемонстрировали способность добиваться разгромных побед, но при этом оказались уязвимы при потере мотивации и концентрации, следующий соперник должен быть воспринят максимально серьезно. Впереди матчи, где любая ошибка перечеркнет шансы на трофей. У сборной Германии есть шанс доказать, что выход в плей-офф - не случайность, а закономерный результат работы всей команды. И в ближайшее время станет ясно, насколько коллектив готов к настоящей борьбе за кубок мира.