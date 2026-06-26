Нападающий «Интер Майами» сопоставил Месси и Ямаля

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале и ответил на вопрос о сравнении его с Лионелем Месси.

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Футболист Барселоны забил 1 гол в 2 матчах на ЧМ-2026.

– Ламин знает, что все внимание сосредоточено на нем.

Хотя есть прекрасные игроки, которые выделяются на чемпионате мира, но за Ламином следят многие. Он это знает и прекрасно берет на себя ответственность.

– Напоминает ли он вам Месси в начале его карьеры?

– Неуместно сравнивать. Это разные игроки. Да, у них есть левая нога, мастерство, но это разные футболисты.

Результаты говорят сами за себя. Посмотрите, чего Лео продолжает добиваться в своем возрасте.

Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня, – заявил Луис Суарес.