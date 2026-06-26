Игрок сборной Турции обратился к фанатам

«Теперь каждый матч — попытка исправиться». Гюлер обратился к фанатам сборной Турции
Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер обратился к болельщикам национальной команды после её вылета с чемпионата мира — 2026. В трёх турах группового этапа «лунные звёзды» набрали три очка и заняли последнее место. В 3-м туре сборная Турции победила США со счётом 3:2.
«Мы очень хотели осчастливить и порадовать наших людей, заставить их гордиться нами и вместе написать новую историю. Приносим свои извинения. Отныне каждый матч в футболке национальной сборной будет для нас шансом реабилитироваться. Простите нас», — написал Гюлер в своём аккаунте в социальной сети.
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