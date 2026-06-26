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Нойер сыграл 22 матча на ЧМ и обошел Марадону. Вратаря Германии опережают Месси, Маттеус, Клозе, Роналду и Мальдини

Sports.ru

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вошел в топ-6 игроков с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира.

Вратарь сборной Германии обошел Марадону
© Sports.ru

40-летний голкипер вышел в старте на игру против Эквадора (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

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Таким, образом на счету Нойера 22 матча на ЧМ. Немец обошел Диего Марадону, сыгравшего 21 встречу за сборную Аргентину.

Теперь игрока «Баварии» опережают лишь Паоло Мальдини (23 матча за Италию), Криштиану Роналду (24 матча за Португалию), Мирослав Клозе (24 матча за Германию), Лотар Маттеус (25 матчей за Германию) и Лионель Месси (28 матчей за Аргентину).

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