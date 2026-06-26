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Палмер о невызове на ЧМ: «Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить. Если не буду занят, посмотрю матчи Англии»

Sports.ru

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о невызове на ЧМ-2026.

Полузащитник «Челси» высказался о невызове на ЧМ
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24-летний игрок отдыхает на Ибице после невключения в состав сборной Англии на турнир.

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О решении Томаса Тухеля

«Этим летом я собираюсь расслабиться, отдохнуть впервые за 3-4 года, прежде чем вернуться к тому, что я люблю. Этот сезон был не самым лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить, и надеюсь, что ребята дойдут до конца».

О том, будет ли ему трудно следить за сборной Англии на турнире, не участвуя самому

«Если я не буду занят, то буду смотреть матчи, да», – сказал Палмер.
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