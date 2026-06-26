Полузащитник «Челси» высказался о невызове на ЧМ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о невызове на ЧМ-2026.

© Sports.ru

24-летний игрок отдыхает на Ибице после невключения в состав сборной Англии на турнир.

О решении Томаса Тухеля

«Этим летом я собираюсь расслабиться, отдохнуть впервые за 3-4 года, прежде чем вернуться к тому, что я люблю. Этот сезон был не самым лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить, и надеюсь, что ребята дойдут до конца».

О том, будет ли ему трудно следить за сборной Англии на турнире, не участвуя самому