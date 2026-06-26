Моуринью высказался об игре Винисиуса на ЧМ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем мадридского клуба и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре.

«Я внимательно наблюдаю за ним на этом чемпионате мира. Он очень интересный игрок, один из тех, кто может изменить ход игры в одиночку. Главное, что он по-прежнему готов учиться, а это все, что мне нужно. Я знаю, что он многому научится у меня. У Винисиуса есть все, чтобы стать еще лучше, чем он есть сейчас. Моя работа состоит просто в том, чтобы помочь ему достичь этого уровня», — рассказал Моуринью в подкасте Beast Mode On.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира по футболу – 2026 Винисиус признавался лучшим игроком матча во всех трех играх своей сборной. Всего на его счету четыре гола в минувших встречах турнира.