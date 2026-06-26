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Шаман из Ганы о возвращении России: «Я так сильно люблю Путина – даже распечатал его фотографию, он говорит правду и любит африканцев. Приложу все усилия, чтобы сняли запрет»

Sports.ru

Ганский шаман Нана Кваку Бонсам, заявил, что хочет помочь вернуть российский футбол на международную арену.

Ганский шаман хочет помочь вернуть российский футбол на международную арену
© Соцсети

Ранее колдун заявлял, что проклянет форварда сборной Англии Харри Кейна, чтобы помочь африканской сборной в матче 2-го тура ЧМ-2026. Игра завершилась со счетом 0:0, в концовке матча Кейн не попал по воротам с линии вратарской. После Бонсам сообщил, что снял проклятие с англичанина.

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«Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он – человек, который говорит правду. Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем. И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана – мы единое целое. Потому что Путин – это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию. Даже иногда, когда что-то происходит, мы можем использовать духовные силы. Не во всех ситуациях можно использовать бомбы и ракеты, нет. Можно использовать духовное, чтобы послать что-то, чтобы пойти и приструнить людей, которые творят плохие дела», – сказал Бонсам.

Российские футболисты с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

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