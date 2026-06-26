Катар платил болельщикам за посещение матчей на ЧМ

Футбольная ассоциация Катара платила своим болельщикам за посещение матчей сборной на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает британское онлайн-издание The Telegraph. Катарская команда заняла четвёртое место в группе B с Канадой, Швейцарией и Боснией и Герцеговиной.

© Чемпионат.com

По данным источника, около тысячи катарцев получили полный пакет услуг, включая перелёт, проживание в отеле рядом со стадионом и билеты на матч. Также перед играми болельщикам выдавали «фанатский набор» с футболками, кепками и солнцезащитными очками в цветах сборной.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.