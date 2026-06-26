Полузащитник «Амкала» высказался о работе Анчелотти в сборной Бразилии

«Не понимаю, когда футболисты сборной России не поют гимн. Анчелотти поет гимн Бразилии – это хай-левел». Хавбек «Амкала» Маврин о национальной команде
Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о работе Карло Анчелотти в сборной Бразилии.
«Я думаю, аналог нашего РФС в Бразилии договорился с Анчелотти, чтобы он взял Неймара. Для него, скорее всего, это последний чемпионат мира. Важно брать таких людей, потому что в том числе на него зрители хотят посмотреть и покупают билеты. Почему Месси не дали красную карточку в первом матче, хотя любому другому футболисту могли бы дать? Потому что, прикинь, у тебя следующий матч, а Месси нет. Будет отток билетов, просто трагедия. И что делает Анчелотти в прошлом матче? Стоит и поет гимн Бразилии. Это тренерский хай-левел. Как он интегрировался в сборную – просто фантастика! Когда я смотрю матчи сборной России и футболисты не поют гимн, для меня это непонятно. У нас в Медиалиге перед каждой игрой включают гимн, и я всегда с удовольствием пою. А тут у тебя еще и шильдик сборной, люди пришли. Для меня – непонятно», – сказал Маврин.
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