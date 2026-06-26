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Гасилин о Дугласе на ЧМ: «Играет просто шикарно. Из неявного основного игрока превратился в футболиста старта»

Sports.ru

Руководитель «Банки», экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре защитника сборной Бразилии и «Зенита» Дугласа Сантоса на ЧМ-2026.

Экс-игрок «Зенита» высказался о Дугласе на ЧМ
© Sports.ru
«Дуглас Сантос играет просто шикарно. Он даже мог забить гол в матче с Гаити. Сантос играет супернадежно, и в прессе о нем шикарно отзываются сейчас. Тоже опять вот эта шикарная история, что болельщики за ним начинают следить. Из такого неявного основного игрока он превратился в футболиста, который стал стартовым», – сказал Гасилин.
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