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Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»

Sports.ru

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна с возглавляющим «Краснодар» Мурадом Мусаевым.

Мостовой сравнил тренера сборной Германии с Мусаевым из «Краснодара»
© Sports.ru

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 немецкая национальная команда потерпела поражение от сборной Эквадора со счетом 1:2.

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«Вот Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом – он напоминает мне Мусаева, они оба нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер. На этом чемпионате мира более 40 тренеров, которые ранее играли в футбол хоть на каком-то уровне. Это уже радует! Но я в шоке, как Германия назначает главным тренером этого Нагельсманна – поэтому их и наказывают все время», – сказал Мостовой.
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