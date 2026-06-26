Журова сравнила организацию ЧМ в Северной Америке и России

Депутат Журова: «ЧМ-2026 – небо и земля по сравнению с нашим в плане организации. У нас было спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков. А сейчас – скандалы, отказы в визах»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова сравнила организацию чемпионата мира в Северной Америке и России.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Россия принимала турнир в 2018 году.
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«ЧМ-2026 – небо и земля по сравнению с нашим в плане организации и безопасности. У нас было все спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков на организацию. Про нынешний чемпионат так сказать нельзя. Мы видим политические скандалы, отказы в визах даже футболистам и судьям, не говоря уже о болельщиках. Это все не добавляет позитива турниру и принимающим странам», – сказала Журова.
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Депутат Журова: «ЧМ-2026 – небо и земля по сравнению с нашим в плане организации. У нас было спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков. А сейчас – скандалы, отказы в визах»
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