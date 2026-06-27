Сборная Франции узнала своего соперника по 1/16 плей-офф ЧМ-2026

После завершения очередных матчей группового этапа чемпионата мира определился соперник сборной Франции в 1/16 финала. Команда встретится со сборной Швеции.

Матч состоится 1 июля, начало — в 00:00 по московскому времени.

Сборная Франции вышла в плей-офф с первого места в группе I, набрав 9 очков. Французы опередили сборные Норвегии, Сенегала и Ирака, уверенно выиграв все матчи группового этапа.

Швеция, в свою очередь, заняла третье место в группе F, где также выступали сборные Нидерландов, Японии и Туниса. Шведская команда набрала 4 очка, чего хватило для выхода в плей-офф среди лучших третьих мест.