Бекхэма заметили пьющим спиртное на трибунах ЧМ с очень красным лицом

Знаменитого английского футболиста Дэвида Бекхэма заметили с бокалом красного вина на трибунах во время матча чемпионата мира по футболу.

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На кадрах телевизионного эфира можно было увидеть, как спортсмен пьет алкоголь. При этом лицо Бекхэма кажется очень красным.

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