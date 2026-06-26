Чемпионат мира-2026 ознаменовался повторением уникального достижения, продержавшегося более трех десятилетий.

© Московский Комсомолец

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча третьего тура группового этапа против команды Норвегии, став таким образом первым футболистом после россиянина Олега Саленко, которому удалось забить три гола до перерыва в матче мирового первенства.

Саленко, чей рекорд продержался с 1994 года, отличился тремя точными ударами в первом тайме встречи с Камеруном, а по итогам того матча, завершившегося со счетом 6:1, на его счету оказалось пять забитых мячей.

К перерыву нынешней игры французы ведут со счетом 3:1.