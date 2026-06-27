Сборные Испании и Уругвая назвали составы на матч третьего тура ЧМ-2026

Сборные Испании и Уругвая объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2026.

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Уругвай: Муслера, Касерес, Варела, Оливера, Санабрия, Угарте, Бентанкур, Вальверде, Каноббио, Араухо Вильчес, Нуньес. Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Мерино, Педри, Ямаль, Баэна, Оярсабаль. Встреча состоится на стадионе "Акрон" в мексиканском городе Сапопан, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Исмаил Эльфат из США.

Команды выступают в группе H вместе с национальными сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии. После двух туров Испания лидирует в этом квартете с четырьмя очками. Уругвай идет вторым, имея в активе два балла.

Такое же количество очков у Кабо-Верде, саудовская команда замыкает турнирную таблицу с одним баллом. Кабо-Верде и Саудовская Аравия сыграют свой матч параллельно с Испанией и Уругваем. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.