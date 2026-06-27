Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2026. Встреча, которая состоялась на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в американском Хьюстоне, завершилась с результатом 0:0.

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"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции. Команды Кабо-Верде и Саудовской Аравии выступали в группе H вместе с национальными сборными Испании и Уругвая.

Этот ничейный результат при проигрыше уругвайской команды в параллельном матче позволил сборной Кабо-Верде занять второе место в этом квартете и выйти в плей-офф чемпионата мира напрямую, имея в активе три очка.

Саудовская Аравия остается на четвертой позиции с одним баллом. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.