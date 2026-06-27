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Сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии

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Сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии. Об этом сообщает Sport24.

Сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии
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Ранее испанцы победили Уругвай в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 со счетом 1:0. Это 34-й официальный матч для сборной Испании подряд, в котором она не проиграла.

ЧМ-2026
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Испанцы превзошли предыдущий рекорд, принадлежавший сборной Бразилии. Команда с 1993 по 1998 год не проигрывала в 33 официальных матчах подряд.

На ЧМ-2026 сборная Испании сыграл вничью с Кабо-Верде, а также победила Саудовскую Аравию и Уругвай. Испанцы вышли в плей-офф с первого места.

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