Сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии

Сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии. Об этом сообщает Sport24.

Ранее испанцы победили Уругвай в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 со счетом 1:0. Это 34-й официальный матч для сборной Испании подряд, в котором она не проиграла.

Испанцы превзошли предыдущий рекорд, принадлежавший сборной Бразилии. Команда с 1993 по 1998 год не проигрывала в 33 официальных матчах подряд.

На ЧМ-2026 сборная Испании сыграл вничью с Кабо-Верде, а также победила Саудовскую Аравию и Уругвай. Испанцы вышли в плей-офф с первого места.