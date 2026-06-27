Тарханов сомневается, что сборная Узбекистана сможет выйти в плей‑офф ЧМ‑2026

Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил «Матч ТВ», что сборная Узбекистана вряд ли сможет в плей‑офф чемпионата мира‑2026.

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Команда Фабио Каннаваро, ранее уступившая сборным Колумбии (1:3) и Португалии (0:5), занимает четвертое место в турнирной таблице группы K. У нее еще остаются математические шансы на выход в плей‑офф.

— Сможет ли сборная Узбекистана выйти в плей‑офф?

— Думаю, вряд ли. Они пропустили много голов. Но к ним нельзя предъявлять претензии, потому что они впервые попали на чемпионат мира. То, что они сюда попали, — уже хорошо. Сыграли, набрались опыта. К следующему чемпионату мира они будут готовы лучше, — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Встреча группы K между сборными ДР Конго и Узбекистана пройдет в Атланте (штат Джорджия, США) и начнется в 02:30 по московскому времени в воскресенье.

Прямую трансляцию игры смотрите с 02:10 на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.