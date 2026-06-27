Известны 9 пар плей-офф ЧМ-2026, трёх россиян выбрали на драфте НХЛ. Главное к утру

После очередного игрового дня на чемпионате мира — 2026 определился ещё ряд пар участников 1/16 финала турнира, сразу трёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ, сборная Уругвая сенсационно покинула ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. Известно 9 пар 1/16 финала.

В первом раунде драфта НХЛ — 2026 были выбраны трое россиян.

Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026.

Итоги первого раунда драфта НХЛ — 2026.

Хет-трик Дембеле помог Франции разгромить Норвегию в матче ЧМ-2026.

Сенегал разгромил Ирак со счётом 5:0 в матче ЧМ-2026. Азиатская команда выбыла из турнира.

Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф чемпионата мира, сыграв вничью с Саудовской Аравией.

Сборная Испании обыграла Уругвай в матче заключительного тура группы H на ЧМ-2026.

Бельгия разгромила Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе.

Египет сыграл вничью с Ираном в матче чемпионата мира — 2026 и вышел в плей-офф.

Лучший российский снайпер минувшего КС Павел Дорофеев обменян в «Рейнджерс» из «Вегаса».