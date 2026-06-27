«Я ничего не дал этой стране»: тренер сборной Уругвая об участии в ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса после поражения его команды в матче третьего тура на чемпионате мира заявил что ничего не дал уругвайскому футболу.

Его слова передает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Я ничего не дал этой стране, я не смог сделать игроков лучше. Мне грустно», — сказал Бьелса.

Сборная Испании одержала победу над Уругваем в матче третьего тура в группе Н на чемпионате мира со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алекс Баэна в конце первого тайма.

Уругвайцы, набрав два очка, заняли третье место в группе и лишились шансов на выход в плей-офф

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.