Тренер сборной Ирана пожаловался на несправедливое отношение США к футболистам

Главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

США на домашнем чемпионате мира не отделяют футбол от политики, и на это должны обратить внимание в ФИФА, заявил главный тренер сборной Ирана Амир Галенои, передает РИА «Новости».

По его словам, спорт должен объединять людей, а не служить политическим целям.

«Мы не видим этого на нынешнем чемпионате», – подчеркнул Галенои после ничьей со сборной Египта.

Тренер отметил, что о политизированности США свидетельствует отношение к иранским футболистам, которых заставляют приезжать незадолго до матча и немедленно покидать страну.

Наставник добавил, что страна-хозяйка относится к команде крайне несправедливо. Ранее Министерство внутренней безопасности США разрешило иранцам прибыть в Сиэтл лишь за два дня до игры, обязав их уехать сразу после финального свистка. При этом иранской команде не разрешили привести с собой медиапредставителя на пресс-конференцию.

Сейчас Иран занимает третье место в группе G после трех ничьих. Выход сборной в плей-офф будет зависеть от результатов других команд. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории США, Канады и Мексики, турнир завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.