Хавбек сборной Уругвая получил тяжелую травму на ЧМ-2026
Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил тяжелую травму в матче третьего тура группового этапа Чемпионата мира против Испании. Хавбек английского «Манчестер Сити» покинул поле на носилках в концовке первого тайма.
Как сообщает Physio Scout, травма 25-летнего игрока оказалась очень серьёзной. Сейчас у него подозревается разрыв передней крестообразной связки с возможным сопутствующим повреждением мениска. Таким образом, спортсмену предстоит сложная операция, после которой на восстановление потребуется не менее 10 месяцев.
Напомним, сборная Уругвая проиграла Испании со счётом 1:0 и вылетела с розыгрыша Чемпионата мира.
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