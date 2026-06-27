Хавбек сборной Уругвая получил тяжелую травму на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил тяжелую травму в матче третьего тура группового этапа Чемпионата мира против Испании. Хавбек английского «Манчестер Сити» покинул поле на носилках в концовке первого тайма.

Как сообщает Physio Scout, травма 25-летнего игрока оказалась очень серьёзной. Сейчас у него подозревается разрыв передней крестообразной связки с возможным сопутствующим повреждением мениска. Таким образом, спортсмену предстоит сложная операция, после которой на восстановление потребуется не менее 10 месяцев.

Напомним, сборная Уругвая проиграла Испании со счётом 1:0 и вылетела с розыгрыша Чемпионата мира.