Глава РФС Дюков о ЧМ: «Россия была бы конкурентоспособной»

Президент РФС Александр Дюков высказался о ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Также Дюков оценил, на что могла бы рассчитывать сборная России в случае участия в турнире.

– Следите ли за проходящим чемпионатом мира? Как бы оценили уровень сборной России относительно увиденного, на что бы сборная могла претендовать при новом формате?

– Чемпионат мира – важное событие для футбола. На нем определяются тенденции, можно сравнить различные стили и понять, какие из них являются более предпочтительными. Такие турниры важны и с точки зрения индустрии футбола в целом. Важно увидеть, как проводятся матчи, как они организованы, освещаются, транслируются.

Большое количество матчей проводится в ночное время, и это не позволяет следить внимательнее. Но по мере возможности, безусловно, слежу за тем, что происходит на чемпионате мира.

Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, то не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно – мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире, – сказал Дюков.