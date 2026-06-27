Бывшую девушку Винисиуса отстранили от освещения ЧМ после критики

Вирджинию Фонсеку, бывшую девушку вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, отстранили от участия в программе Domingao com Huck («Воскресенье с Хаком»), освещавшей матчи чемпионата мира на телеканале Globo.

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По информации Otempo, телеведущая столкнулась с критикой из-за того, что формат программы не связан с турниром. Отстранение Фонсеки является временным, но возобновление съемок во время турнира не планируется.

Otempo также сообщает, что ранее, еще до ЧМ-2026, национальная федерация журналистов Бразилии была недовольна тем, что интернет-инфлюэнсеры занимают места журналистов на телевидении.

Сборная Бразилии вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв 1-е место в группе с Марокко, Шотландией и Гаити. В 1/16 финала команда сыграет с Японией.

Напомним, что Фонсека и Винисиус были в отношениях, расходились и снова сходились. Они снова расстались в мае.