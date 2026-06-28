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Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа

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Сформирована полная сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников по первому раунду и далее по турниру.

Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа
© Global Look Press

Ранее стали известны пары 1/16 финала:

ЧМ-2026
Результаты
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Германия — Парагвай

Франция — Швеция

Южная Африка — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д’Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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