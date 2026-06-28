Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа
Сформирована полная сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников по первому раунду и далее по турниру.
Ранее стали известны пары 1/16 финала:
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
Южная Африка — Канада
Нидерланды — Марокко
Португалия — Хорватия
Испания — Австрия
США — Босния и Герцеговина
Бельгия — Сенегал
Бразилия — Япония
Кот-д’Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Англия — ДР Конго
Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Египет
Швейцария — Алжир
Колумбия — Гана
Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
Бонгонда о ДР Конго в плей-офф ЧМ: «Мы вошли в историю, показали всему миру, насколько сильно вырос наш футбол. Это результат упорного труда, сейчас нужно наслаждаться»
Роналду прошел мимо журналистов после игры с Колумбией: «Сегодня очередь Феликса!»
Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»