Дидье Дешам вернулся в расположение сборной Франции — Le Parisien
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вернулся в расположение национальной команды после отъезда, связанного со смертью матери, сообщает Le Parisien.
Ранее сообщалось, что у Дешама умерла мать, и специалист покинул расположение национальной команды, базирующейся в США, чтобы быть как можно ближе к своим родным и присутствовать на похоронах. Специалист пропустил матч 3-го тура группы I, в котором его команда разгромила сборную Норвегии со счётом 4:1.
Сборная Франции набрала девять очков после трёх матчей, заняла первое место в группе I и в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года встретится со Швецией.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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