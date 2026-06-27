Капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании

Капитан сборной Кабо-Верде, нападающий Райан Мендеш, находится под следствием по подозрению в изнасиловании бразильянки, передает GE.

расследование ведет полиция Новой Зеландии, где и произошел инцидент. Сборная Кабо-Верде была в Новой Зеландии в марте 2026 года. Бразильянка находилась на месте событий по контракту с Новозеландской футбольной федерацией в качестве переводчика для Кабо-Верде.

Пострадавшая утверждает, что Мендеш зашел в ее номер, напал на нее, душил, бил и кусал ее, пока она пыталась защищаться, и изнасиловал ее.

Мендеш провел на чемпионате мира 2026 года три матча, не отметившись результативными действиями. В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.