Рафинья из‑за травмы не поможет сборной Бразилии в матче 1/16 финала ЧМ‑2026

Нападающий сборной Бразилии Рафинья из‑за травмы пропустит матч 1/16 финала чемпионата мира‑2026 против команды Японии, сообщает Globo.

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Встреча пройдет 29 июня в Хьюстоне (США), стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Рафинья получил травму задней поверхности правого бедра 19 июня в матче второго тура группового этапа против команды Гаити (3:0).

По информации издания, футболист останется на базе «пентакампеонов» в Нью‑Джерси для интенсивного восстановления. Рафинья проходит несколько сеансов физиотерапии в день, чтобы успеть вернуться к 1/8 финала, где сборная Бразилии может сыграть против победителя пары Норвегия — Кот‑д’Ивуар.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.