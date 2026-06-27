Хин из Швеции покинет ЧМ из-за травмы

Защитник «Аталанты» и сборной Швеции Исак Хин больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы.

Игрок получил повреждение в матче с Японией в 3-м туре группового этапа.

«Мечта, ставшая реальностью, но, к сожалению, для меня она завершилась раньше времени. Спасибо всем шведским болельщикам, которые поддерживали нас с самого первого дня, – вы просто невероятны. 💙💛 Огромное спасибо ребятам из команды, а также всем, кто работает в сборной, за лучший опыт, который только может получить футболист. Моей семье и близким друзьям, которые были рядом и в хорошие, и в трудные моменты, у меня просто нет слов, чтобы выразить, насколько я вам благодарен. 🙌🏽 Вперед, Швеция! 🇸🇪 Я еще вернусь», – написал Хин.

1 июля сборная Швеции сыграет с командой Франции в 1/16 финала ЧМ.