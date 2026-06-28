Гол Влашича помог сборной Хорватии обыграть Гану в матче ЧМ-2026
Завершился матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Игра прогла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США) и закончилась со счётом 2:1.
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Сборная Хорватии завершила групповой этап на втором месте, набрав шесть очков. Гана заняла третье место, записав в свой актив четыре очка.
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
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