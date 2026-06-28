Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и с третьего места вышла в 1/16 финала ЧМ-2026
Завершился матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ДР Конго и Узбекистана. Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Со счётом 3:1 победу праздновала африканская сборная.
В составе победителей забитыми мячами отметились Йоан Висса (2) и Фистон Майеле.
Единственный гол Узбекистана записал на свой счёт Эльдор Шомуродов.
Благодаря данной победе сборная ДР Конго занимает третье место в группе К, набирает четыре очка и выходит в 1/16 финала ЧМ-2026. Национальная команда Узбекистана без набранных очков заканчивает турнир на последнем месте и отправляется домой.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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