Лионель Месси обновил бомбардирский рекорд ЧМ по футболу

Лионель Месси обновил новый исторический рекорд результативности на чемпионатах мира по футболу.

В матче против сборной Иордании капитан сборной Аргентины начал встречу на скамейке запасных, однако на 60-й минуте главный тренер аргентинцев решил выпустить 39-летнего футболиста на замену. Спустя двадцать минут Месси вновь напомнил о себе — на 80-й минуте он забил красивый гол со штрафного удара из-за пределов штрафной площади, пробив точно в угол ворот без шансов для голкипера.

Этот мяч стал для него рекордным: теперь на его счету 19 голов на чемпионатах мира. Тем самым он оторвался от преследователей — Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, у которых осталось по 16 мячей.