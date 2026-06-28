Лионель Месси обновил бомбардирский рекорд ЧМ по футболу, оторвавашись от Мбаппе
Лионель Месси обновил новый исторический рекорд результативности на чемпионатах мира по футболу.
В матче против сборной Иордании капитан сборной Аргентины начал встречу на скамейке запасных, однако на 60-й минуте главный тренер аргентинцев решил выпустить 39-летнего футболиста на замену. Спустя двадцать минут Месси вновь напомнил о себе — на 80-й минуте он забил красивый гол со штрафного удара из-за пределов штрафной площади, пробив точно в угол ворот без шансов для голкипера.
Этот мяч стал для него рекордным: теперь на его счету 19 голов на чемпионатах мира. Тем самым он оторвался от преследователей — Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, у которых осталось по 16 мячей.
Роналду прошел мимо журналистов после игры с Колумбией: «Сегодня очередь Феликса!»
Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»
Мартинес о том, что не оставил Роналду в запасе, как сделали с Месси и Холандом: «Сравнения с игроками других сборных – это по-детски. Для Криштиану не проблема отыграть 90 минут»