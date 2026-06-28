Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью в матче ЧМ

Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью с шестью голами обе вышли в 1/16 финала ЧМ-2026
Закончился матч 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Алжира и Австрии. Игра проходила на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Встреча закончилась со счётом 3:3.
В составе Алжира забитыми мячами отметились Рафик Белгали и Рияд Марез (2).
У австрийцев голы записали на свой счёт Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Саша Калайджич.
После трёх туров группы J сборные Австрии и Алжира набрали по четыре очка и заняли второе и третье места соответственно. У Иордании нет в активе набранных очков и она располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Аргентины, у которой девять очков.
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