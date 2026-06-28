Аргентина одержала уверенную победу над Иорданией в матче ЧМ

Завершился матч заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играли сборные Иордании и Аргентины. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иштван Ковач (Карей, Румыния). Матч завершился победой южноамериканской команды со счётом 3:1.

На 19‑й минуте счёт в игре открыл полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо. На 31‑й минуте нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество аргентинцев, успешно реализовав 11‑метровый удар. На 55‑й минуте форвард сборной Иордании Мусса Аль‑Тамари сократил отставание в счёте. Третий мяч в ворота иорданцев на 80‑й минуте забил нападающий аргентинской команды Лионель Месси.

После трёх туров Аргентина заняла первое место в группе J, набрав девять очков. Иордания, не набравшая ни одного очка за три матча, покидает турнир.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.