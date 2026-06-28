ФИФА отреагировала на обвинения в изнасиловании в отношении капитана сборной Кабо‑Верде
Международная федерация футбола выступила в своих соцсетях с заявлением по поводу обвинений в изнасиловании, выдвинутых в отношении капитана сборной Кабо‑Верде Райана Мендеша.
»ФИФА крайне серьёзно относится ко всем заявлениям о неправомерном поведении. В настоящее время мы не можем давать дальнейших комментариев», — говорится в сообщении.
Пострадавшая утверждает, что Мендеш зашел в ее номер, напал на нее, душил, бил и кусал ее, пока она пыталась защищаться, и изнасиловал ее.
Мендеш провел на чемпионате мира 2026 года три матча, не отметившись результативными действиями. В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.
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