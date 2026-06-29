Альфонсо Дэвис стал 1000-м футболистом, сыгравшим на ЧМ-2026

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис дебютировал на чемпионате мира по футболу — 2026 в матче 1/16 финала с национальной командой ЮАР (1:0). Таким образом, он стал 1000-м футболистом, принявшим участие в мировом первенстве.

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Напомним, Дэвис пропустил групповой этап ЧМ-2026 из-за необходимости в полной мере восстановиться после травмы.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).